Появились первые фото со съемок украинской комедии Безумная Свадьба 3

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Безумная Свадьба /Пресс-служба

Создатели украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля) официально объявили о начале работы над третьей частью кинофраншизы. В Сети уже появились первые фото со съемочной площадки.

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Сюжет развернется спустя четыре года после второго фильма, и теперь в брачный союз собирается вступить самый младший из семьи Сердюков - Захар. Его избранницей стала дочка цыганского барона Рада. И вроде бы отца на этот раз все устраивает, но без очередных приключений и курьезов точно не обойдется.

Выход комедии Безумная Свадьба 3 (Скажене Весілля 3) запланирован на 2021-ый год.

Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба 2 стала лучшим фильмом 2020 года на украинском ТВ