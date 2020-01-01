Появились первые фото со съемок украинской комедии Безумная Свадьба 3
Съемочный процесс третьей части уже стартовал
Безумная Свадьба/Пресс-служба
Создатели украинской комедии Безумная Свадьба (Скажене Весілля) официально объявили о начале работы над третьей частью кинофраншизы. В Сети уже появились первые фото со съемочной площадки.
Читай также: Рецензия на фильм Безумная свадьба 2
Сюжет развернется спустя четыре года после второго фильма, и теперь в брачный союз собирается вступить самый младший из семьи Сердюков - Захар. Его избранницей стала дочка цыганского барона Рада. И вроде бы отца на этот раз все устраивает, но без очередных приключений и курьезов точно не обойдется.
Выход комедии Безумная Свадьба 3 (Скажене Весілля 3) запланирован на 2021-ый год.
Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба 2 стала лучшим фильмом 2020 года на украинском ТВ