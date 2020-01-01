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Пережившая изнасилование 23-летняя звезда Netflix совершила самоубийство

Актриса Дэйзи Коулмен покончила с собой
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Популярная актриса и звезда Netflix Дэйзи Коулмен, которая в 2012-ом пережила изнасилование, совершила самоубийство. Ей было 23 года. Об этом рассказала ее мать Мелинде Меллер Коулмен на своей странице в Facebook.

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"Она была моим лучшим другом и замечательной дочерью. Я думаю, она хотела показать, что я могу жить без нее. Но не могу. Я бы хотела забрать всю ее боль", - написала она в посте.

Жертвой насилия Дэйзи стала в 2012-ом, когда ей было 14 лет. Она сбежала из дома, чтобы встретиться с 17-летним Мэтью Барнеттом, внуком бывшего сенатора. Девушка выпила у него дома, после чего Барнетт изнасиловал ее в то время, когда его друг насиловал другую. Происходящее снимал на видео еще один человек. Мэтью отвез Коулмен к ее дому, оставив на крыльце.

О случившемся с Дэйзи Коулмен в 2016-ом на Netflix вышел фильм Одри и Дэйзи.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый британский режиссер Алан Паркер

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