Украинский рэпер Энди Картрайт погиб в России: Его тело нашли расчлененным

Поделись







Энди Картрайт /instagram.com/kkkartrait

Популярный 31-летний рэпер из Украины и участник шоу Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко - наст. имя) был найден мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Его тело было расчленено, однако супруга артиста заявляет, что скончался он от передозировки наркотиками. Об этом сообщают росс-СМИ.

Читай также: 30-летний актер из Атаки Титанов Харума Миура покончил с собой

О трупе полиция узнала от знакомого их семьи, к которому жена исполнителя обратилась за помощью. Утверждается, что рэпер скончался четыре дня назад, а девушка решила скрыть тело, расчленив его. Сделала она это якобы для того, чтобы не очернять память возлюбленного. Ее уже задержали правоохранительные органы.

"Вечером в среду в квартире дома 134 по Невскому проспекту обнаружен труп гражданина Украины 1989 года рождения. Тело было расчленено и упаковано в пять пакетов. В этой же квартире была задержана супруга скончавшегося мужчины", - прокомментировал источник в полиции.

Известно, что останки Юшко находились в холодильнике и в коридоре. На месте происшествия были найди нож, пластиковый таз и разделочная доска.

Ранее сообщалось о том, что умерла 104-летняя звезда фильма Унесенные Ветром Оливия де Хэвилленд