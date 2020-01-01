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Украинский рэпер Энди Картрайт погиб в России: Его тело нашли расчлененным

Супруга утверждает, что он скончался от передозировки наркотиками
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Энди Картрайт
Энди Картрайт
/instagram.com/kkkartrait

Популярный 31-летний рэпер из Украины и участник шоу Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко - наст. имя) был найден мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Его тело было расчленено, однако супруга артиста заявляет, что скончался он от передозировки наркотиками. Об этом сообщают росс-СМИ.

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О трупе полиция узнала от знакомого их семьи, к которому жена исполнителя обратилась за помощью. Утверждается, что рэпер скончался четыре дня назад, а девушка решила скрыть тело, расчленив его. Сделала она это якобы для того, чтобы не очернять память возлюбленного. Ее уже задержали правоохранительные органы.

"Вечером в среду в квартире дома 134 по Невскому проспекту обнаружен труп гражданина Украины 1989 года рождения. Тело было расчленено и упаковано в пять пакетов. В этой же квартире была задержана супруга скончавшегося мужчины", - прокомментировал источник в полиции.

Известно, что останки Юшко находились в холодильнике и в коридоре. На месте происшествия были найди нож, пластиковый таз и разделочная доска.

Ранее сообщалось о том, что умерла 104-летняя звезда фильма Унесенные Ветром Оливия де Хэвилленд

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