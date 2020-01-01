Умер знаменитый британский режиссер Алан Паркер

В возрасте 76 лет

Поделись







Алан Паркер /Getty Images

В пятницу, 31-го июля, на 77-ом году жизни скончался знаменитый и номинант на премию Оскар Алан Паркер. Об этом сообщает Британский киноинститут. Причиной смерти стала продолжительная болезнь кинодела.

Читай также: Умер основатель группы The Roots рэпер Malik B

Алан Паркер снял множество фильмов, которые были признаны критиками и обычными зрителями. На его счету такие работы, как Полуночный экспресс, Жизнь Дэвида Гейла, Сердце ангела, Стена и Птаха.

Ранее сообщалось о том, что умерла 104-летняя звезда фильма Унесенные Ветром Оливия де Хэвилленд