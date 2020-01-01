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Названы сериалы, которые чаще всего нелегально скачивали на карантине

Больше всего пиратству подверглась Игра Престолов
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Сериалы, которые скачивали нелегально на карантине
Сериалы, которые скачивали нелегально на карантине
/Flickr

В Сети появился рейтинг сериалов, которые зрители во всем мире чаще всего скачивали и смотрели нелегально во время карантина, связанного с пандемией COVID-19. Его составила компания Parrot Analytics, занимающаяся анализом глобальных данных о просмотре видеоконтента.

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Первое место в списке заняла Игра Престолов. За ней идет мультсериал Рик и Морти, а на третьем месте оказалась Моя геройская академия. Четвертую и пятую позицию заняли Ходячие мертвецы и Губка Боб Квадратные Штаны.

Также в десятку шоу, чаще всего подвергавшихся пиратству за последнее время, попали Сотня, Мандалорец, Флэш, Агенты Щ.И.Т., а также Харли Квинн от DC Universe.

Ранее сообщалось о том, что Чернобыль получил награду BAFTA как лучший мини-сериал

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