BAFTA-2020: Чернобыль получил награду как лучший мини-сериал

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Лауреты премии BAFTA TV /Flickr

Британская академия кино и телеискусств назвала лауреатов своей премии BAFTA TV. В этом году вручение статуэток проходило в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, а победители подключались к трансляции, чтобы произнести речь.

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Лучшим мини-сериалом стал Чернобыль от HBO, посвященный трагедии на ЧАЭС. Конец ***го мира назвали лучшим драматическим сериалом, а приз за первенство среди комедийных проектов получил Стас все сдаст. Кроме этого, сериал Когда нас увидят был награжден как лучший международный проект.

Также лучшим по версии британских академиков телефильмом стала драма Оставленные.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный сериал на HBO Max