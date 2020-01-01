Назван самый популярный сериал на HBO Max

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Шоу на HBO Max /Flickr

Один из крупнейший стриминговых сервисов HBO Max, которым владеет Warner Media, назвал свои самые популярные шоу. Однако точные цифры они не назвали. Об этом сообщает издание Deadline.

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Самым популярным сериалом на платформе стали Друзья. На втором месте - Личная жизнь, а замыкает тройку Теория Большого Взрыва.

Кроме этого, названы и другие проекты, попавшие в список, однако без конкретных позиций. В их числе - Роковой патруль, В поиске, Looney Tunes, Достаточно близко и Не совсем позднее шоу с Элмо.

Ранее сообщалось о том, что Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO