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Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO

По результатам шести раундов голосования
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Лучший оригинальный сериал от HBO
Лучший оригинальный сериал от HBO
/Flickr

На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes прошло голосование, состоящее из шести раундов, в ходе которого пользователи выбрали лучший оригинальный сериал всех времен от канала HBO. Им стала Игра Престолов.

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Отмечается, что в последний раунд вышли Мир Дикого Запада, Прослушка, Чернобыль и Игра Престолов. Зрители отдали победу последнему, несмотря на то, что финальный сезон пришелся по душе далеко не всем.

Ранее сообщалось о том, что Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO

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