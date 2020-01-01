Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO

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Лучший оригинальный сериал от HBO /Flickr

На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes прошло голосование, состоящее из шести раундов, в ходе которого пользователи выбрали лучший оригинальный сериал всех времен от канала HBO. Им стала Игра Престолов.

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Отмечается, что в последний раунд вышли Мир Дикого Запада, Прослушка, Чернобыль и Игра Престолов. Зрители отдали победу последнему, несмотря на то, что финальный сезон пришелся по душе далеко не всем.

Ранее сообщалось о том, что Перри Мейсон стал самым популярным сериалом на HBO