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В Британии назвали лучший сериал 21 века

На первом месте оказалась Игра Престолов
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Лучший сериал века
Лучший сериал века
/flickr

Журнал Digital Spy опубликовал результаты опроса, в ходе которого выяснилось, какой сериал люди считают лучшим в 21-ом веке. Его выбрали британские зрители.

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На первом месте оказалась Игра Престолов, которая закончилась в 2019-ом. Вторую строчку занял фантастический сериал Очень Странные Дела. А закрыл тройку лидеров Доктор Кто.

В десятку лучших также вошли Шерлок, Во все тяжкие, Лучший пекарь Британии, Убивая Еву, Гевин и Стейси, По долгу Службы и Чернобыль.

Ранее сообщалось о том, что Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO

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