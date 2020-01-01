В Британии назвали лучший сериал 21 века

Поделись







Лучший сериал века /flickr

Журнал Digital Spy опубликовал результаты опроса, в ходе которого выяснилось, какой сериал люди считают лучшим в 21-ом веке. Его выбрали британские зрители.

Читай также: Назван самый популярный сериал на HBO Max

На первом месте оказалась Игра Престолов, которая закончилась в 2019-ом. Вторую строчку занял фантастический сериал Очень Странные Дела. А закрыл тройку лидеров Доктор Кто.

В десятку лучших также вошли Шерлок, Во все тяжкие, Лучший пекарь Британии, Убивая Еву, Гевин и Стейси, По долгу Службы и Чернобыль.

Ранее сообщалось о том, что Rotten Tomatoes назвали лучший сериал всех времен от HBO