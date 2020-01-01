Вышел украинский трейлер фильма Тесла с Итаном Хоуком

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Тесла /Пресс-служба

В Сети появился новый украинский трейлер фильма под названием Тесла, рассказывающем о знаменитом изобретателе. Главную роль в нем сыграл актер Итан Хоук.

Постер фильма Тесла /Пресс-служба

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Сюжет фильма расскажет более осовремененную историю человека, изобретениями которого пользуются люди по всему миру. В частности, в ленте поведают о соперничестве Николы Теслы с Томасом Эдисоном, а также о его отношениях с дочкой предпринимателя Дж. Моргана.

Фильм Тесла выйдет в украинский прокат уже 20-го августа.

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