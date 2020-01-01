Вышел украинский трейлер фильма Тесла с Итаном Хоуком
Премьера ленты состоится в августе
Тесла/Пресс-служба
В Сети появился новый украинский трейлер фильма под названием Тесла, рассказывающем о знаменитом изобретателе. Главную роль в нем сыграл актер Итан Хоук.
Постер фильма Тесла/Пресс-служба
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Сюжет фильма расскажет более осовремененную историю человека, изобретениями которого пользуются люди по всему миру. В частности, в ленте поведают о соперничестве Николы Теслы с Томасом Эдисоном, а также о его отношениях с дочкой предпринимателя Дж. Моргана.
Фильм Тесла выйдет в украинский прокат уже 20-го августа.
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