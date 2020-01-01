Мафия и 50-ые: Вышел трейлер четвертого сезона сериала Фарго

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Фарго /Flickr

Выход нового четвертого сезона сериала-антологии Фарго был перенесен из-за пандемии коронавируса. Однако в Сети появился новый тизер, поэтому, вероятно, проект совсем скоро обзаведется датой релиза.

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Сюжет на этот раз развернется в Америке 1950-ых. Он расскажет о становлении мафиозного клана в Канзас-сити, который соперничал с другой преступной группировкой. Главную роль в этом сезоне исполнит актер и комик Крис Рок.

Ранее сообщалось о том, что вышел многообещающий трейлер сериала Хелстром от Marvel