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Вышел многообещающий трейлер сериала Хелстром от Marvel

Проект выйдет на сервисе Hulu
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Хелстром
Хелстром
/Flickr

В Сети появился первый официальный трейлер фантастического сериала Хелстром. Это - последний проект в киновселенной Marvel, который выйдет на стрим-сервисе Hulu.

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Сюжет расскажет о детях могущественного серийного убийцы, которых зовут Дэймон и Ана Хелстром. Они путешествуют по миру, пытаясь выяснить тайны своего происхождения, а также убивают тех, кого считают худшими представителями человечества.

Премьера сериала Хелстром состоится 16 октября на Hulu.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер и первые минуты блокбастера Новые Мутанты от Marvel

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