Вышел многообещающий трейлер сериала Хелстром от Marvel
Проект выйдет на сервисе Hulu
Хелстром/Flickr
В Сети появился первый официальный трейлер фантастического сериала Хелстром. Это - последний проект в киновселенной Marvel, который выйдет на стрим-сервисе Hulu.
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Сюжет расскажет о детях могущественного серийного убийцы, которых зовут Дэймон и Ана Хелстром. Они путешествуют по миру, пытаясь выяснить тайны своего происхождения, а также убивают тех, кого считают худшими представителями человечества.
Премьера сериала Хелстром состоится 16 октября на Hulu.
Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер и первые минуты блокбастера Новые Мутанты от Marvel