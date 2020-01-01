Вышел трейлер и первые минуты блокбастера Новые Мутанты от Marvel

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Новые Мутанты /Скриншот

Студия Marvel показала два новых видео по долгожданному хоррор-блокбастеру Новые Мутанты, который основан на вселенной Людей Икс. Один из них - тизер, другой демонстрирует первые минуты фильма.

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В роликах зрителям показали множество новых кадров с жуткими монстрами, против которых будут бороться главные герои, а также проявление суперспособностей центральных персонажей. Сюжет же расскажет о пяти подростках, которые должны выжить в загадочной клинике, используя свои сверхъестественные умения.

Выход Новых Мутантов запланирован на 27-ое августа.

Тизер:

Первые минуты фильма:

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