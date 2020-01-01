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Спасти Вселенную: Вышел трейлер фантастической комедии Билл и Тед 3 с Киану Ривзом

Лента выйдет в прокат в августе
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Билл и Тед 3
Билл и Тед 3
/Скриншот с YouTube

В Сети появился второй официальный трейлер долгожданной третьей части фантастической комедии Билл и Тед 3, в котором главную роль сыграл Киану Ривз. Лента выйдет на большие экраны и на цифровых площадках.

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Сюжет развернется спустя 30 лет после второго фильма, а главные герои все еще верят, что их музыка может спасти мир. Катастрофа уже на подходе, а друзья понимают, что времени в обрез, поэтому отправляются в будущее, чтобы украсть песню у самих себя.

В украинский прокат фильм Билл и Тед 3 выйдет 27 августа. С 1 сентября лента также выйдет на некоторых онлайн-платформах.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Let it Snow

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