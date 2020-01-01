В Сети появился эффектный отрывок из новой Лиги Справедливости от DC

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Лига Справедливости /Flickr

Режиссер Зак Снайдер в рамках онлайн-фестиваля JusticeCon показал отрывок из его версии блокбастера Лига Справедливости, который выйдет в следующем году. Видео слили на YouTube.

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В ролике можно увидеть часть сцены, когда Супермен приходит на разговор к Альфреду, дворецкому Брюса Уэйна. Вся суть в том, что герой одет в черный костюм, который фанаты надеялись оценить еще в 2017-ом году. Однако, по словам режиссера, руководство Warner боялось, что такое решение может напугать детей.

Кроме этого, Снайдер зявил, что в его фильме не будет ни одной сцены снятой Джоссом Уидоном, который работал над версией 2017-го. "Я сожгу фильм, уничтожу его, прежде чем использую хоть один кадр, снятый не мной", - признался он.

Напомним, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет на HBO Max в 2021-ом году.

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