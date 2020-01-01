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Появились свежие подробности новой Лиги Справедливости от DC

Их раскрыл режиссер Зак Снайдер
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Лига Справедливости
Лига Справедливости
/Flickr

Режиссерская версия Лиги Справедливости от Зака Снайдера, которая выйдет на HBO Max, продолжает обзаводиться свежими поднобностями. На этот раз ими поделился сам постановщик в интервью Beyond the Trailer.

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Так, стало известно, что хронометраж картины может составить 214 минут, а зрители смогут насладиться обилием новых сцен.

"Я намекал, что фильм может идти 214 минут. Теперь же все идет к тому, что он будет длиннее. Так волнительно то, что мы сможем показать этот новый материал фанатам. Они увидят все эти безумные и потрясающие новые эпизоды. Я думаю, что это будет шикарно", - заявил Снайдер.

Кроме этого, режиссер подчеркнул, что его Лига Справедливости станет сюжетным завершением фильмов Человек из Стали и Бэтмен против Супермена. Увидеть ее можно будет в 2021-ом году на HBO Max.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

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