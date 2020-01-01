Появились свежие подробности новой Лиги Справедливости от DC
Режиссерская версия Лиги Справедливости от Зака Снайдера, которая выйдет на HBO Max, продолжает обзаводиться свежими поднобностями. На этот раз ими поделился сам постановщик в интервью Beyond the Trailer.
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Так, стало известно, что хронометраж картины может составить 214 минут, а зрители смогут насладиться обилием новых сцен.
"Я намекал, что фильм может идти 214 минут. Теперь же все идет к тому, что он будет длиннее. Так волнительно то, что мы сможем показать этот новый материал фанатам. Они увидят все эти безумные и потрясающие новые эпизоды. Я думаю, что это будет шикарно", - заявил Снайдер.
Кроме этого, режиссер подчеркнул, что его Лига Справедливости станет сюжетным завершением фильмов Человек из Стали и Бэтмен против Супермена. Увидеть ее можно будет в 2021-ом году на HBO Max.
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