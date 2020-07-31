"Визуальные эффекты": Появилось свежее фото со съемок Аватара 2

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Аватар /Flickr

В Сети появилась новая фотография со съемок блокбастера Аватар 2, выход которой Disney снова перенесли. Ей поделился продюсер серии Джон Ландау в Instagram.

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На снимке запечатлена съемочная группа картина, которой продемонстрировали несколько сцен со спецэффектами. Однако то, что происходит на экране, простому зрителю еще недоступно.

"Джим собрал команду, чтобы показать им три сцены с почти готовыми визуальными эффектами от Weta Digital. Все были взволнованы и готовы вернуться к работе. С нетерпением ждем, когда мы сможем поделиться с вами", - написал Ландау.

Напомним, что блокбастер Аватар 2 выйдет на широкие экраны 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новых даты выхода продолжений Аватара