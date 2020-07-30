Переключиться на мобильную версию

После падения с высоты: Звезда Папиных Дочек оказался в инвалидной коляске

Михаил Казаков опубликовал соответствующих снимок в соцсетях
Поделись

Михаил Казаков
Михаил Казаков
/instagram.com/kazakovfly/

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале Папины Дочки, совсем недавно упал с 12-метровой высоты, получив травмы обеих ног. Теперь же он опубликовал снимок в Instagram, на котором видно, что он оказался в инвалидной коляске.

"ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды", - подписал публикацию Казаков.

Читай также: Опубликовано фото с избитым Джонни Деппом

Напомним, что после травмы медики вставили актеру в ноги металлические пластины. Операция проходила в одной из тверских больниц, а длилась она более шести часов.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Михаил Казаков Папины Дочки травма инвалидная коляска Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь