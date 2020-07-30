После падения с высоты: Звезда Папиных Дочек оказался в инвалидной коляске

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Михаил Казаков /instagram.com/kazakovfly/

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале Папины Дочки, совсем недавно упал с 12-метровой высоты, получив травмы обеих ног. Теперь же он опубликовал снимок в Instagram, на котором видно, что он оказался в инвалидной коляске.

"ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды", - подписал публикацию Казаков.

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Напомним, что после травмы медики вставили актеру в ноги металлические пластины. Операция проходила в одной из тверских больниц, а длилась она более шести часов.

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