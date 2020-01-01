"Дайте знать": Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой

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Илон Маск и Джонни Депп /Getty Images

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что Джонни Депп угрожал Илону Маску отрезать гениталии. Теперь же предприниматель сделал ответное заявление. Его слова передает издание The Mirror.

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Текст сообщения Деппа был показан во время судебного заседания. Его он написал своему другу Кристиану Кариго. В ответ на это Маск предложил выйти актеру на поединок.

"Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать", - заявил глава SpaceX. - "У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за ним".

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд обвинили во лжи за рассказ об изнасиловании