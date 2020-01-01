"Очень нравишься": В Суде зачитали личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска

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Эмбер Херд /Getty Images

Во Лондонском суде во время заседания была зачитана переписка актрисы Эмбер Херд и главы SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает издание Insider.

Известно, что изобретатель предложил Херд предоставить ей охрану тогда, когда узнал о ее разрыве с экс-супругом Джонни Деппом, а также признался ей в своих чувствах.

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"Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься", - написал Маск.

Также в суде показали видеозапись, на которой актриса встречала у аппартаментов Деппа актера Джеймса Франко, с которым ей также приписывают роман. Произошло это в то время, когда она еще была замужем.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом