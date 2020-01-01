"Держал в заложниках и бросал бутылки": Эмбер Херд дала показания против Джонни Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая проходит в качестве свидетеля в деле Джонни Деппа против таблоида The Sun, выступила в суде с показаниями против экс-супруга. Об этом сообщает издание Reuters.

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Актриса заявила, что Депп применял к ней физическое насилие в марте 2015-го года, отрицая, что по ее вине он лишился части пальца руки. "Я бросала вещи только чтобы избежать Джонни, когда он избивал меня", - подчеркнула она.

Кроме этого, она добавила, что однажды разбила бутылку с алкоголем, из которой пил ее бывший супруг, после чего он начал бросать в нее осколками.

"Он поднял их и начал использовать как гранаты или бомбы… бросая одну за другой в мою сторону", - рассказала Херд, добавив, что Депп держал ее три дня в заложниках в собственном доме, а частичку пальца отрезал себе сам.

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"В моей сфере деятельности вы всегда в курсе, кто избивает жен, а кто нет. Я никогда не видел этого в Деппе. Эмбер просто мутит воду", - признался охранник бывших супругов, который пребывал с ними во время поездки в Австралию.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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