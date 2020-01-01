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Появились новые подробности о сериале Властелин Колец

В проекте появятся три знакомых персонажа
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Властелин Колец
Властелин Колец
/flickr

В новом сериале Властелин Колец от Amazon, работа над которым уже началась, зрители смогут увидеть троих персонажей, знакомых по трилогии одноименных фильмов. Об этом сообщает издание The One Ring.

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Уточняется, что в проекте появятся эльфийская владычица Галадриэль, а также Элронд и Саурон. Однако пока неизвестно, насколько большим и значимым будет участие этих героев.

Сериал Властелин Колец снимают в Новой Зеландии. Дата его выхода пока неизвестна.

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