Появились первые подробности о приквеле сериала Ведьмак от Netflix

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Ведьмак /Flickr

Стриминговая платформа Netflix официально анонсировала новый фэнтезийный сериал, который станет приквелом к нашумевшему Ведьмаку. Об этом сообщается в Twitter сервиса.

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Известно, что новинка будет носить название Ведьмак: Происхождение крови, а всего в ней будет шесть часть. Действие сериала развернется за 1200 лет до появления Геральта из Ривии, "когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и появился первый ведьмак".

Когда начнется работа над сериалом, пока что неизвестно. Креативным консультантом шоу станет автор оригинальных книг о Ведьмаке Анджей Сапковский.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные сериалы от Netflix