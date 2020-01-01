Леонардо ДиКаприо экранизирует культовый роман-антиутопию

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Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Оскароносный голливудский актер Леонардо ДиКаприо вместе с компаниями Appian Way и In Good Company Films запустил работу над новым сериалом. Это будет экранизация романа-антиутопии Остров Олдоса Хаксли. Об этом сообщает издание Variety.

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Сюжет книги рассказывает о журналисте-цинике, который попал на вымышленный утопический остров Пала. Изначально он хотел захватить их ресурсы, но позже понял, что люди, живущие там, развились совсем не так, как остальное человечество.

Дата начала работы над сериалом Остров пока что неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Джон Траволта завершит карьеру в кино