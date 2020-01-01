"Из-за эмбрионов": Илон Маск судился с Эмбер Херд

Предприниматель и актриса заморозили эмбрионы во время отношений

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Эмбер Херд и Илон Маск /Getty Images

Предприниматель Илон Маск и голливудская актриса Эмбер Херд, которые некоторое время состояли в отношениях, судились из-за замороженных эмбрионов. Об этом сообщает издание Mirror.

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Уточняется, что данной информацией поделилась мать Херд, которой не стало в этом году, с подругой своей второй дочери Дженнифер Хауэлл. По ее словам, в отношениях с миллиардером Эмбер заморозила несколько эмбрионов. В последствии она хотела оставить их себе, а Маск просил их уничтожить. Именно это и стало причиной разбирательств.

Кроме этого, Хауэлл признала, что мать называла Джонни Деппа святым и ангелом в сравнении с Илоном Маском.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Эмбер Херд стал Аквамен 2018-го года.

Ранее сообщалось о том, что Херд сделала эмоциональное заявление, но люди поддержали Деппа