"Было больно": Херд сделала эмоциональное заявление, но люди поддержали Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

В Лондоне завершились судебные разбирательства Джонни Деппа против издания The Sun, на котором экс-супруга актера Эмбер Херд выступала в качестве свидетельницы. Она произнесла эмоциональную речь возле здания суда, однако большинство людей все равно поддержало актера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"Было невероятно больно снова переживать период разрыва моих отношений, ставить под сомнение свои мотивы и правду, а также рассказывать в суде и транслировать всему миру наиболее травмирующие подробности моей жизни с Джонни. Я придерживаюсь своих показаний в суде и верю в британское правосудие", - заявила Эмбер Херд.

Однако, как сообщают СМИ, слова актрисы сопровождались криками из толпы, которыми люди обвиняли ее во лжи. А вот тогда, когда из здания суда вышел Джонни Депп, то собравшиеся громко скандировали его имя, аплодировали и выражали слова поддержки.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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