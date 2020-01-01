"Столкновение культур": Джонни Деппа назвали женоненавистником и сексистом

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Джонни Депп /Getty Images

Адвокатесса издания The Sun, с которым судится Джонни Депп, Саша Васс назвала актера женоненавистником. По ее словам, именно это и стало причиной предполагаемых нападений на Эмбер Херд. Об этом сообщает The Guardian.

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Как заявила Васс, в текстах сообщений Деппа присутствуют грубые и сексистские высказывания о женщинах, в частности о его экс-супруге Ванессе Паради. Она заявила, что он якобы "провел свою жизнь в окружении стареющей группы мужчин с алкоголем и наркотиками", а когда женился на актрисе Эмбер Херд, то это "привело к столкновению культур и поколений".

Кроме этого, адвокатесса назвала Деппа "безнадежным наркоманом, сошедшим с ума".

Ранее сообщалось о том, что в суде зачитали личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска