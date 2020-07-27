Постаревшая Шерон Стоун удивила фанатов внешностью без макияжа

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Шерон Стоун /Getty Images

Знаменитая 62-летняя голливудская актриса Шерон Стоун решила продемонстрировать фанатам свою внешность без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

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На черно-белой фотографии кинозвезда запечатлела свое лицо без следов макияжа, показав то, как она изменилась с возрастом. Такую публикацию она сделала в рамках челленджа WomenSupportingWomen, в ходе которого звезды показывают подобные фото и пишут про силу и красоту женского пола.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Шерон Стоун стала Прачечная.

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