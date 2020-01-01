Звезда Игры Престолов Кит Харингтон удивил фанатов сменой имиджа

Актер избавился от пышной бороды и длинных волос

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Кит Харингтон /Getty Images

Знаменитый актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале Игра Престолов, удивил своих поклонников неожиданно сменой имиджа.

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Папарацци издания Daily Mail запечатлели актера, который выгуливал свою собачу. На снимках модно увидеть, что он избавился от длинных волос. Теперь у него короткая стрижка и аккуратная щетина на лице.

Напомним, что сериал Игра Престолов подошел к концу в 2019-ом году.

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