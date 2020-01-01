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Постарел и располнел: Изменившийся звезда Друзей Мэттью Перри встревожил фанатов

Папарацци запечатлели изменившегося актера
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Мэттью Перри
Мэттью Перри
/Getty Images

Популярный актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале Друзья, карндинально изменился во внешности. Это можно заметить по фотографиям, на которых его запечатлели папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Их опубликовало издание The Sun.

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На снимках видно, что пятидесятилетний актер заметно постарел, а также набрал в весе и посидел. Кроме этого, многие подчеркнули, что он выглядит уставшим и грустным. Фанаты Перри обеспокоились его внешним видом и отметили, что действительно узнали его не сразу.

Напомним, что к выходу готовится специальный эпизод сериала Друзья. Его релиз должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса съемки были перенесены.

Ранее сообщалось о том, что изменившийся Сталлоне показал видео со съемок супергеройского экшена

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