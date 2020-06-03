Постаревший Эштон Катчер удивил фанатов внешним видом

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Эштон Катчер /Getty Images

Популярный голливудский актер Эштон Катчер записал эмоциональное видео о движении Black Lives Matter и протестах в США в Instagram. Однако большинство фанатов обратили внимание не на его речь, а на внешность, которая, по их мнению, значительно ухудшилась.

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"Когда я укладывал своих детей спать, и они спросили про Black Lives Matter. Обычно мы с Милой укладываем детей спать, читаем им книгу, и наша дочь всегда идет в кровать первой. И сегодня вечером, когда мы читали книгу, мой сын говорит: "Подожди, почему бы мне не пойти первым?". И Мила сказала: "Потому что девочки идут первыми". И он сказал: "Нет, мальчики идут первыми". Я посмотрел на него и сказал: "Нет, девочки идут первыми. Ты знаешь почему? Для нас с тобой девочки идут первыми. И причина в том, что некоторые девочки просто не берут это в голову. И поэтому для нас с тобой девочки идут первыми", - рассказал Катчер. - "Когда дело доходит до Black Lives Matter, я думаю, что люди пишут All Lives Matter, чтобы объяснить это некоторым людям. Есть те, для которых жизнь афроамериканцев вообще не имеет значения. А для нас имеет".

Подписчики актера удивились, что он постарел, и даже отметили в комментариях, что его внешний вид похож на болезненный. Они поинтересовались, что с ним случилось, высказались, что Эштон выглядит побитым, а также признались, что всегда считали его нестареющим.

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