"Минус 20 кг": Актриса Ребел Уилсон поразила результатами похудения

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Ребел Уилсон /Getty Images

Знаменитая австралийская актриса Ребел Уилсон, которая построила кинокарьеру в голливудских комедиях, решила стремительно избавляться от лишнего веса. Своими результатами она поделилась в Instagram.

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Звезда опубликовали серию снимков, на которых она запечатлена в спортивном костюме во время занятий вместе со своим тренером. По ее словам, сейчас она уже скинула 20 килограммов, а всего планирует избавиться от 75 кг веса до конца 2020-го.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Ребел Уилсон стало драмеди Кролик Джоджо.

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