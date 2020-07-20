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"Минус 20 кг": Актриса Ребел Уилсон поразила результатами похудения

Кинозвезда собирается сбросить 75 кг
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Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
/Getty Images

Знаменитая австралийская актриса Ребел Уилсон, которая построила кинокарьеру в голливудских комедиях, решила стремительно избавляться от лишнего веса. Своими результатами она поделилась в Instagram.

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Звезда опубликовали серию снимков, на которых она запечатлена в спортивном костюме во время занятий вместе со своим тренером. По ее словам, сейчас она уже скинула 20 килограммов, а всего планирует избавиться от 75 кг веса до конца 2020-го.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Closer each day... 🎶

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#PalmBeach #Hayden #Pooches4Lyfe ps my athleisure is @gymshark

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Ребел Уилсон стало драмеди Кролик Джоджо.

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