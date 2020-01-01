Раскрыты новые подробности конфликта Шарлиз Терон и Тома Харди

Поделись







Шарлиз Терон и Том Харди /Getty Images

Несколько лет назад раскрылась информация о том, что во время съемок блокбастера Безумный Макс: Дорога Ярости исполнители главных ролей Том Харди и Шарлиз Терон конфликтовали друг с другом. Теперь же новые подробности об этом раскрыла каскадерша Дэйна Грант. Ее слова приводит издание Metro.

Читай также: Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психбольнице

По словам Грант, разногласие кинозвезд привело к затруднениям на съемках ленты, так как Харди и Терон старались практически не пересекаться на площадке. Все это началось со старта рабочего процесса, а многим участникам, привыкшим работать в большой команде, были тяжело разделяться.

"Они не хотели находиться вместе, поэтому меня поставили работать с Томом, а двойник Тома оставался с Шарлиз… Нам сказали сделать так, чтобы все работало, хотя это было сложно, потому что обычно все работают вместе одной большой группой, а в этот раз мы были разделены", - призналась дублерша.

Ранее сообщалось о том, что экс-жена Элтона Джона подала на него в суд