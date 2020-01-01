Умерла 104-летняя звезда фильма Унесенные Ветром Оливия де Хэвилленд

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Оливия де Хэвилленд /Getty Images

Ушла из жизни знаменитая британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Кинозвезда скончалась от естественных причин, находясь в своем доме в Париже. В нем она жила на протяжении шестидесяти лет.

Напомним, что Оливия де Хэвилленд сыграла роль Мелани Гамильтон Уилкс в культовом фильме Унесенные Ветром 1939-го года. В эпоху Золотого века Голливуда она была одной из самых востребованных актрис. Примечательно также, что она являлась последней из ныне живущих звезд, снявшихся в вышеупомянутой ленте.

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