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Умерла знаменитая британская актриса и певица Энни Росс

Знаменитости было 89 лет
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Энни Росс
Энни Росс
/Getty Images

Ушла из жизни знаменитая британская джазовая певица и киноактриса Энни Росс (Аннабель Аллан Шорт - наст. имя). Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Уточняется, что звезда скончалась в собственном доме, который расположен на Манхэттене. По словам ее экс-менеджера Джима Коулмана, Росс страдала от эмфиземы и болезней сердца. Ей было 89 лет.

Энни Росс была участницей джазового коллектива Lambert, Hendricks & Ross, который покинула в 1962-ом. Она также снималась в кино, в частности, в лентах Супермен 3, Голубое небо, Сбрось маму с поезда и других.

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