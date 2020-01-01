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30-летний актер из Атаки Титанов Харума Миура покончил с собой - СМИ

Он скончался в больнице
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Харума Миура
Харума Миура
/Getty Images

Знаменитый японский актер Харума Миура скончался в возрасте 30 лет. По неподтвержденным данным, он совершил самоубийство. Об этом сообщает издание Metro.

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Миура был обнаружен в бессознательном состоянии в своем доме в Токио. Оттуда его доставили в больницу, где он и умер. По информации из СМИ, он оставил предсмертную записку. Официальная причина смерти будет известна после вскрытия тела.

Харума Миура известен своими ролями в таких лентах, как Атака Титанов, Вороны: Продолжение, Кровавый Понедельник и Небо любви.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала Хор Ная Ривера была найдена мертвой в озере

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