Умер легендарный ведущий Разрушителей легенд Грант Имахара

Поделись







Грант Имахара /instagram.com/grantimahara/

В понедельник, 13 июля, ушел из жизни знаменитый соведущий шоу Разрушители легенд Грант Имахара. Ему было 49 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Причиной внезапной смерти телезвезды стал разрыв аневризмы головного мозга.

Читай также: Звезда сериала Хор Ная Ривера найдена мертвой в озере

"Наше сердце разбито после вести о смерти Гранта. Он был важной частью нашей семьи Discovery и замечательным человеком. Наши мысли и молитвы с его семьей", - подчеркнуло руководство телеканала, на котором работал Имахара.

Напомним, что Грант Имахара вел программу Разрушители легенд с 2005 по 2014 год. Он занимался созданием электроники и робототехники для проведения разного рода экспериментов. Кроме этого, он отвечал за визуальные эффекты в фильмах Терминатор: Восстание Машин, Матрица: Революция, Звездные Войны и других.

Ранее сообщалось о том, что умер легендарный кинокомпозитор Эннио Морриконе