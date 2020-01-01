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Умер легендарный кинокомпозитор Эннио Морриконе

На 92-ом году жизни
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Эннио Морриконе
Эннио Морриконе
/Getty Images

В ночь на 6-ое июля в одной из римских клиник в возрасте 91 года скончался легендарный композитор, автор музыки ко многим культовым фильмам Эннио Морриконе. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

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Морриконе начал заниматься аранжировками к различным телешоу в 1960-ом, а в 33-летнем возрасте приступил к написанию композиций для большого кино. На его счету работы к таким картинам, как Хороший, плохой, злой, Однажды на Диком Западе, Легенда о пианисте, Однажды в Америке и другим.

В 2007-ом году он получил почетный Оскар, а в 2016-ом был удостоен второй статуэтки за музыку к ленте Квентина Тарантино Омерзительная Восьмерка.

Ранее сообщалось о том, что умер актер Виктор Проскурин

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