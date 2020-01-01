Переключиться на мобильную версию

Звезда сериала Хор Ная Ривера найдена мертвой в озере: Названа причина

Актрисе было 33 года
Поделись

Ная Ривера
Ная Ривера
/Getty Images

Американская актриса Ная Ривера, известная по сериалу Хор, была обнаружена утонувшей в озере Пиру, которое находится в Калифорнии. Ей было 33 года. Об этом сообщает CNN.

Читай также: Умер легендарный кинокомпозитор Эннио Морриконе

Известно, что 8 июля Ривера вместе с четырехлетним сыном Джесси отправилась на лодке по озеру. Ее ребенок был обнаружен спящим и в спасательном жилете, а все вещи актрисы остались рядом с ним. По словам мальчика, они с мамой купались в озере, после чего она изчезла. Ее поиски продлились шесть дней.

"При вскрытии не было выявлено никаких травматических повреждений или болезненных процессов", - сказано в заключении о смерти Риверы. Также там упоминается о том, что в ее организме не обнаружили следов алкоголя или наркотиков.

Читай также: Раскрыта причина смерти актера Виктора Проскурина

"Возможно, лодка начала дрейфовать, она не была достаточно устойчивой. Ная собрала достаточно энергии, чтобы вернуть своего сына обратно в лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя", - заявил во время брифинга шериф округа Вентура Билл Аюба.

Ранее сообщалось о том, что 41-летний бродвейский актер Ник Кордеро умер от коронавируса

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Хор сериалы Ная Ривера утонула умерла смерть умерла Ная Ривера найдена мертвой Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь