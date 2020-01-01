Звезда сериала Хор Ная Ривера найдена мертвой в озере: Названа причина

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Ная Ривера /Getty Images

Американская актриса Ная Ривера, известная по сериалу Хор, была обнаружена утонувшей в озере Пиру, которое находится в Калифорнии. Ей было 33 года. Об этом сообщает CNN.

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Известно, что 8 июля Ривера вместе с четырехлетним сыном Джесси отправилась на лодке по озеру. Ее ребенок был обнаружен спящим и в спасательном жилете, а все вещи актрисы остались рядом с ним. По словам мальчика, они с мамой купались в озере, после чего она изчезла. Ее поиски продлились шесть дней.

"При вскрытии не было выявлено никаких травматических повреждений или болезненных процессов", - сказано в заключении о смерти Риверы. Также там упоминается о том, что в ее организме не обнаружили следов алкоголя или наркотиков.

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"Возможно, лодка начала дрейфовать, она не была достаточно устойчивой. Ная собрала достаточно энергии, чтобы вернуть своего сына обратно в лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя", - заявил во время брифинга шериф округа Вентура Билл Аюба.

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