Раскрыта причина смерти актера Виктора Проскурина

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Виктор Проскурин /facebook.com/hondairina

Совсем недавно стало известно, что на 69-ом году скончался знаменитый актер Виктор Проскурин. Теперь же его вдова Ирина Хонда рассказала о причинах трагедии. Ее слова передает издание Комсомольская правда.

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Хонда призналась, что у ее супруга была обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). "Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера", - подытожила она, добавив, что недуг появился из-за курения.

Кроме этого, известно, что Проскурин страдал и от онкологии, однако к его смерти это отношения не имеет. Вдова актера рассказала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что ненадолго продлило его жизнь. Также она подчеркнула, что у него не было коронавируса.

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