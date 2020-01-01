Дом Дракона: Раскрыты сюжетные детали спин-оффа Игры Престолов

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Съемки Дома Драконов начнутся в 2021-ом /Flickr

Долгожданный сериал Дом Дракона от HBO, который станет спин-оффом Игры Престолов, наконец-то обзавелся первыми подробностями. О них сообщает издание Recapped.

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По опубликованным данным, действие сериала развернется в так называемую эпоху Танца Драконов. В этой части цикла речь идет о гражданской войне, начавшейся после смерти Визериса Таргариена. Тогда же принцесса Рейнира с партией черных и Эйгон с партией зеленых одновременно заявили о своих правах на Железный Трон. В этих сражениях были в последний раз задействованы драконы.

Отмечается, что в данный момент канал HBO подыскивает актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр. Съемки сериала Дом Драконов запланированы на 2021-ый год и пройдут в Испании и Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что Эмилия Кларк осталась недовольна финалом Игры Престолов