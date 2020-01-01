На Netflix и создателей Очень Странных Дел подали в суд за плагиат

Истцы заявили, что авторы сериала украли у них идею

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Очень Странные Дела /Flickr

На стриминговый сервис Netflix и создателей сериала Очень Странные Дела братьев Мэтта и Росса Дафферов подали в суд. Сделала это компания Irish Rover Entertainment. Об этом сообщает издание The Wrap.

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Компания-истец заявила, что авторы проекта украли многие сюжетные детали из сценария под названием Тотем, написанного Джеффри Кеннеди и Аароном Симсом. Последний ушел к Netflix, где также работал над Очень Странными Делами.

Отмечается, что в сценарии Тотема есть персонаж-девочка Кими, которая имеет сверхъестественные способности. По сюжету, она помогает друзьям-подросткам открыть портал в иной мир, где живет чудовище. Адвокаты Netflix заявили, что сюжет их сериала является полностью оригинальным, а Irish Rover Entertainment всего лишь пытаются заработать денег и славы, создавая скандал.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустит свой самый дорогой фильм