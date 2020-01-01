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На Netflix подали в суд из-за фильма о сестре Шерлока Холмса

Это сделали наследники Артура Конана Дойла
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Энола Холмс
Энола Холмс
/Flickr

Наследники культового писателя и автора серии произведений о Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойла подали в суд на стриминговый сервис Netflix. Причиной стал новый фильм Энола Холмс, рассказывающей о сестре героя-детектива из его книг. Об этом сообщает издание Deadline.

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Обвинители заявили, что платформа нарушила авторские права, несмотря на то, что новая лента основана на детских книгах писательницы Нэнси Спрингер. Примечательно, что наследники писателя подчеркнули, что в истории об Эноле Холмс были использовали рассказы Конана Дойла, опубликованные в период с 1923-го по 1927-ой. Именно на них не распространяется закон об общественном достоянии.

Напомним, что фильм Энола Холмс рассказывает о сестре Шерлока и Майнкрофта. Главную роль сыграла Милли Боби Браун, а премьера состоится в 2020-ом на Netflix.

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Шерлок Холмс Артур Конан Дойл Энола Холмс суд скандал Netflix Все теги
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