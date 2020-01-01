Скандальный Дау. Дегенерация признали лучшим фильмом 2020 года

По версии немецких и австрийских кинокритиков

Поделись







Дау. Дегенерация /facebook.com/yanina.sokolova

Скандальный фильм Дау. Дегенерация режиссера Ильи Хржановского попал на первое место в рейтинге лучших фильмов первой половины 2020 года. Его опубликовал журнал Film plus Kritik, а составили список немецкие и австрийские кинокритики.

Читай также: Фильм Дау. Дегенерация попал в скандал из-за пыток младенцев из Харькова

На втором месте оказалась лента Маленькие Женщины Греты Гервиг, а на третьем - военный блокбастер 1917 Сэма Мендеса.

Примечательно, что британское издание The Guardian в мае представило похожий рейтинг. В него вошел фильм Дау. Наташа, который входит в ту же серию Хржановского.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы от Netflix