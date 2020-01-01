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Скандальный Дау. Дегенерация признали лучшим фильмом 2020 года

По версии немецких и австрийских кинокритиков
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Дау. Дегенерация
Дау. Дегенерация
/facebook.com/yanina.sokolova

Скандальный фильм Дау. Дегенерация режиссера Ильи Хржановского попал на первое место в рейтинге лучших фильмов первой половины 2020 года. Его опубликовал журнал Film plus Kritik, а составили список немецкие и австрийские кинокритики.

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На втором месте оказалась лента Маленькие Женщины Греты Гервиг, а на третьем - военный блокбастер 1917 Сэма Мендеса.

Примечательно, что британское издание The Guardian в мае представило похожий рейтинг. В него вошел фильм Дау. Наташа, который входит в ту же серию Хржановского.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы от Netflix

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