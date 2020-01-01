ЛГБТ-активисты возмутились отсутствием трансгендеров в кино

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Кадр из фильма Рокетмен, где главный герой - гей /Flickr

Альянс геев и лесбиянок против диффамации в очередной раз провели ежегодное исследование о том, как изображаются представители ЛГБТ-сообщества в кинематографе. Они остались недовольны отсутствием на экране трансгендерных персонажей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что в исследовании приняло участие 118 фильмов. За 2019-ый год всего в 18,6% из них есть репрезентация геев и лесбиянок. Однако это немного выше, чем было за год этого - 18,2%. По их словам, уже третий год подряд в большом нет не показывают трансгендеров.

"В 2019 году в крупных киностудиях было ноль фильмов с транссексуальными персонажами, и этот разочаровывающий результат соответствует последним двум годам", - отметили ЛГБТ-активисты.

Ранее сообщалось о том, что Pixar впервые выпустили мультфильм, где главным героем стал гей