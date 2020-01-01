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"Предлагаю присмотреться": Создатели Скуби-Ду назвали Велму лесбиянкой

Они заявили, что показали это еще десять лет назад
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Велма (слева на фото) из Скуби-Ду оказалась представительницей ЛГБТ+-сообщества
Велма (слева на фото) из Скуби-Ду оказалась представительницей ЛГБТ+-сообщества
/Скриншот

Создатели серии культовых мультфильмов о Скуби-Ду и корпорации Тайна заявили о том, что героиня Велма Динкли является лесбиянкой. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

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"Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости", - заявил режиссер и сценарист Скуби-Ду Тони Червоне. Он также вспомнил, что у Велмы были отношения с Шэгги, но подчеркнул, что тогда было понятно, что они друг другу не подходят.

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, который написал сценарий к двум частям киноадаптаций Скуби-Ду, подтвердил слова Червоне.

"Я тоже пытался! В моем первоначальном сценарии Велма была открытой лесбиянкой, но студия постоянно снижала и снижала градус. В итоге на это остался намек (снятая версия), потом ничего (выпущена версия), а потом у Велмы появился парень (сиквел)", - подытожил Ганн.

Напомним, что весной этого года вышел новый полнометражный мультфильм Скуби-Ду, который впервые в серии стал трехмерным.

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Скуби ду Велма лесбиянка каминг аут лгбт гей Джеймс Ганн Все теги
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