Скарлетт Йоханссон не вернется к роли Черной Вдовы: Кто заменит актрису в Marvel

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Черная Вдова /Flickr

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в течение нескольких лет играла роль супергероини Черной Вдовы в киновселенной Marvel. Однако ее появление в этом образе в сольной ленте, выход которой запланирован на ноябрь этого года, станет последним. А эстафета будет передана другой актрисе.

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Как сообщает издание Empire, новой Черной Вдовой станет Флоренс Пью, которая также появится в грядущем блокбастере. Об этом в интервью рассказала режиссерка Кейт Шортланд.

"Кевин Файги понял, что в сольном фильме аудитория будет ожидать историю происхождения героини, поэтому, конечно, мы пошли в прямо противоположном направлении. Но мы не предполагали, насколько хороша окажется Флоренс Пью. Мы, конечно ожидали, что она будет великолепна, но не знали, насколько. Скарлетт была очень любезна и сказала: "О, я передаю ей эстафету". Это значит, что у нас будет еще одна интересная женская сюжетная линия", - призналась она.

Напомним, что выход фильма Черная Вдова должен состояться 5 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили альтернативную версию смерти Черной Вдовы в Мстителях 4