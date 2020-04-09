В Сеть слили альтернативную версию смерти Черной Вдовы в Мстителях 4
В блокбастере Мстители 4 супергероиня Черная Вдова, которую играет Скарлетт Йоханссон, вынуждена была пожертвовать своей жизнью ради Камня Души, сбросившись вниз со скалы. Однако в Сети появилось видео с альтернативной сценой смерти персонажа.
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В ролике, опубликованном в Twitter, показано, что Черная Вдова вместе с Соколиным Глазом сражаются на планете Вормир с воинами Таноса. Героиня получает смертельное ранения, но прежде, чем добежать до края скалы, спасает жизнь своего друга и напарника.
Natasha's Alternate Death #BlackWidow— MCU Perfect Clips & GIFs 🎥 (@MCUPerfectClips) April 9, 2020
(Avengers : Endgame | 2019) pic.twitter.com/mXFGHyOXve
Напомним, что блокбастер Мстители 4: Финал вышел в 2019-ом году и стал самым кассовым фильмом в истории, заработав в прокате $2,79 млрд.
Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров