В Сеть слили альтернативную версию смерти Черной Вдовы в Мстителях 4

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Черная Вдова /Flickr

В блокбастере Мстители 4 супергероиня Черная Вдова, которую играет Скарлетт Йоханссон, вынуждена была пожертвовать своей жизнью ради Камня Души, сбросившись вниз со скалы. Однако в Сети появилось видео с альтернативной сценой смерти персонажа.

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В ролике, опубликованном в Twitter, показано, что Черная Вдова вместе с Соколиным Глазом сражаются на планете Вормир с воинами Таноса. Героиня получает смертельное ранения, но прежде, чем добежать до края скалы, спасает жизнь своего друга и напарника.

Напомним, что блокбастер Мстители 4: Финал вышел в 2019-ом году и стал самым кассовым фильмом в истории, заработав в прокате $2,79 млрд.

Ранее сообщалось о том, что Disney назвали новые даты выхода долгожданных блокбастеров