"Гей или асексуал": Губка Боб оказался представителем ЛГБТ-сообщества

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Губка Боб /twitter.com/Nickelodeon

Канал Nickelodeon причислил культового Губку Боба к числу представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом свидетельствует их новая публикация, сделанная к месяцу гордости (прайда), который проходит в июне.

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Компания опубликовала новый пост в Twitter, показав Корру (Аватар: Легенда об Аанге), Швоца Шварца (Опасный Генри) и Губку Боба в радужной палитре. По словам компании, они отмечают прайд вместе с ЛГБТ-движением и его мультипликационными представителями.

Пользователи Сети и фанаты Боба стали рассуждать о том, кем конкретно является губка. Одни придерживаются мнения, что он - асексуал (как утверждал в 2005-ом его создатель Саймон Хилленберг), другие считают его геем, а третьи - бисексуалом (из-за того, что однажды он обручился на белочке Сэнди). Сами же Nickelodeon не стали давать никаких уточняющих комментариев.

Напомним, что уже 30-го июля в украинский прокат выйдет полнометражный анимационный фильм Губка Боб в бегах.

Ранее сообщалось о том, что Pixar впервые выпустили мультфильм, где главным героем стал гей