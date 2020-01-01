Pixar впервые выпустили мультфильм, где главным героем стал гей
Он называется Out
Out/Скриншот
Студия Pixar уже выпускала анимационные ленты, в которых присутствовали ЛГБТ-персонажи, однако теперь они представили короткометражный мультфильм, где главный герой является геем. Он называется Out и вышел на сервисе Disney+.
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Короткометражка, входящая в серию проектов SparkShorts, рассказывает о мужчине по имени Грег. По сюжету, у него есть бойфренд Мануэле, с которым вместе он планирует перебраться в большой город.
Ранее сообщалось о том, что мультфильм Вперед запретили в нескольких странах из-за ЛГБТ-персонажа