Pixar впервые выпустили мультфильм, где главным героем стал гей

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Out /Скриншот

Студия Pixar уже выпускала анимационные ленты, в которых присутствовали ЛГБТ-персонажи, однако теперь они представили короткометражный мультфильм, где главный герой является геем. Он называется Out и вышел на сервисе Disney+.

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Короткометражка, входящая в серию проектов SparkShorts, рассказывает о мужчине по имени Грег. По сюжету, у него есть бойфренд Мануэле, с которым вместе он планирует перебраться в большой город.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм Вперед запретили в нескольких странах из-за ЛГБТ-персонажа