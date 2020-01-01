Переключиться на мобильную версию

Pixar впервые выпустили мультфильм, где главным героем стал гей

Он называется Out
Поделись

Out
Out
/Скриншот

Студия Pixar уже выпускала анимационные ленты, в которых присутствовали ЛГБТ-персонажи, однако теперь они представили короткометражный мультфильм, где главный герой является геем. Он называется Out и вышел на сервисе Disney+.

Читай также: Аквамена в блокбастере от DC могут заменить геем

Короткометражка, входящая в серию проектов SparkShorts, рассказывает о мужчине по имени Грег. По сюжету, у него есть бойфренд Мануэле, с которым вместе он планирует перебраться в большой город.

Ранее сообщалось о том, что мультфильм Вперед запретили в нескольких странах из-за ЛГБТ-персонажа

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Pixar Out ЛГБТ короткометражный мультфильм гей мультфильм про гея главный герой гей мультфильм Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь